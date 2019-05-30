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Миграционная политика Трампа
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Трамп заявил о вводе 5%-ной пошлины на все товары из Мексики с 10 июня

Такое решение президент США принял из-за ситуации на границе
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит 5%-ную пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с кризисом на границе. Как написал американский лидер в четверг в Twitter, размер пошлины будет со временем увеличиваться, пока власти Мексики не остановят поток мигрантов в США.

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"С 10 июня США вводят 5%-ную пошлину на все товары из Мексики, пока поток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится", - написал глава Белого дома. "Тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена. В этом случае все тарифы будут сняты", - подчеркнул Трамп.

Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз.

Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдМиграционная политика ТрампаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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