Трамп заявил о вводе 5%-ной пошлины на все товары из Мексики с 10 июня

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит 5%-ную пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с кризисом на границе. Как написал американский лидер в четверг в Twitter , размер пошлины будет со временем увеличиваться, пока власти Мексики не остановят поток мигрантов в США.

"С 10 июня США вводят 5%-ную пошлину на все товары из Мексики, пока поток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится", - написал глава Белого дома. "Тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена. В этом случае все тарифы будут сняты", - подчеркнул Трамп.

Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз.

Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.