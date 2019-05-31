В реконструкцию аэропорта Певек на Чукотке будет вложено более 3,6 млрд рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Больше 3,6 млрд рублей будет направлено на четырехлетнюю реконструкцию аэропорта в самом северном городе России - Певеке, сообщил ТАСС начальник управления транспорта, связи и дорожного хозяйства правительства Чукотки Андрей Быков.

"В рамках федеральной госпрограммы "Развитие транспортной системы" для аэропорта в городе Певек определена сумма 3,6 млрд рублей. Средства на мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса из федерального бюджета выделены в мае 2019 года. В связи с этим в летне-осенний период начнутся работы", - сказал Быков.

Он добавил, что в этом году будут производиться работы, не затрагивающие взлетно-посадочную полосу. "Основная реконструкция запланирована на 2020-2021 годы. За это время будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и перрон, а также заменено светосигнальное оборудование", - пояснил Быков, добавив, что сейчас прорабатывается вопрос организации перевозок жителей из Певека в центральные районы России на период реконструкции с 2020 года.

Аэропорт Певека был построен в 1939 году. Долгое время там не производился капитальный ремонт. Сейчас необходимость в реконструкции стала особенно актуальной в связи с планами установки в Певеке первой в России плавучей атомной теплоэлектростанции и необходимостью перевозки грузов для разработки одного из крупнейших в мире золото-медного месторождения - Баимского. Певек выступает в качестве запасного аэродрома на трансконтинентальном направлении из Северной Америки в Азию.