Банк России отозвал лицензию у Кемеровского социально-инновационного банка

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кемеровского социально-инновационного банка (АО "Кемсоцинбанк"), говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, в кредитной организации проводились "схемные" операции, направленные на искусственное поддержание собственного капитала. А также занижал величину резервов на возможные потери в целях сокрытия реального финансового положения. "По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков приводит к полной утрате капитала", - уточнили в регуляторе.

Кроме того, по данным ЦБ, Кемсоцинбанк имел раздробленную структуру собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц. ЦБ неоднократно в течение последних 12 месяцев применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств населения из-за нарушений банком федеральных законов.

"На балансе Кемсоцинбанка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам", - говорится в сообщении регулятора.

В соответствии с приказом регулятора в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Отмечается, что кемеровский банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация занимала 320-е место в банковской системе РФ.