Минвостокразвития: затраты на мост через Амур будут возвращены в течение 15 лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая. /ТАСС/. Средства, затраченные на строительство автомобильного моста между Россией и Китаем через пограничную реку Амур, будут возвращены в течение 15 лет за счет платы за пользование сооружением. Об этом сообщил журналистам в пятницу после торжественной стыковки двух частей моста министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Деньги были привлечены в рамках концессионного соглашения в китайском банке под 4,9% годовых. Расчет выплаты за пользование денежными средствами идет с точки зрения пассажиропотока, который планируется перевозить по этому мосту. Концессионный договор заключен на 15 лет, и в рамках пользования моста будет выплачиваться. Бюджетных денег в строительстве использовано не было", - рассказал министр.

Он уточнил, что для сооружения моста была создана совместная российско-китайская компания. С российской стороны инвестиции составили 20 млрд рублей.

В пятницу состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур, на противоположных берегах которой находятся Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Стыковка прошла штатно: строители закрутили последние болты с обеих сторон моста, после чего пограничный катер выпустил сигнальные ракеты.

Старт строительству трансграничного моста был дан в конце 2016 года. Общая длина моста - более километра. Согласно техническому заданию, после ввода в эксплуатацию по трансграничному мостовому переходу Благовещенск - Хэйхэ будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Поток пассажиров составит порядка 3 млн человек в год, а поток грузов - около 6 млн т или почти 300 тыс. автомобилей.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал ТАСС, что начало эксплуатации моста через Амур может быть отложено до осени 2020 года. Механически мост должен быть готов к концу 2019 года, еще три-четыре месяца уйдут на пусковые работы и оформление, однако по открытию основного пункта пропуска пока называется срок конец лета - начало осени 2020 года.