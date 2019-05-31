Трансграничный мост Благовещенск-Хэйхэ позволит увеличить экспорт

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая. /ТАСС/. Экспорт увеличится в Амурской области, благодаря трансграничному мосту между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ, заявил в пятницу губернатор региона Василий Орлов после церемонии стыковки моста.

"Для нас <...> этот мост - точка роста потенциальная. И, конечно, с помощью моста экспорт только увеличится", - сказал Орлов.

Он уточнил, что конкурентные преимущества Амурской области - это сельское хозяйство и продукты переработки. "У нас по прошлому году экспорт по соевым бобам составил почти 400 тыс. тонн из 1 млн выращенного, здесь 40% мы направили в Китай, в том числе продукты переработки, соевого масла много направили", - отметил Орлов.

По его словам, еще один проект, который в перспективе может быть связан с экспортом - строящийся газохимический комплекс. "Сегодня планируется порядка 1,5 млн тонн полиэтилена, и как следствие, продукты из полиэтилена - это тоже экспортно ориентированная продукция. Поэтому, конечно, транспортная инфраструктура имеет принципиальное значение", - подчеркнут губернатор.

Он также напомнил, что в регионе уже есть планы по развитию предмостовой территории, по распространению на нее режима опережающего развития с соответствующими налоговыми льготами.

Торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур, на противоположных берегах которой находятся Благовещенск и Хэйхэ, состоялась в пятницу на границе РФ и КНР. Стыковка прошла штатно: строители закрутили последние болты с обеих сторон моста, после чего пограничный катер выпустил сигнальные ракеты..