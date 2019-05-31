Трутнев: мост через Амур повысит рентабельность инвестпроектов на Дальнем Востоке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая. /ТАСС/. Трансграничный мост между Россией и Китаем через реку Амур, стыковка которого состоялась в пятницу, повысит рентабельность инвестиционных проектов, реализующихся на Дальнем Востоке. Об этом заявил журналистам после церемонии стыковки вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году составил более $100 млрд, это большая часть нашей экономики. И для реализации инвестиционных проектов, которых на Дальнем Востоке сегодня реализуется более 1,5 тыс., очень важна логистика: она сокращает расходы и делает проекты рентабельными. Этот мост - это еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России", - сказал вице-премьер.

В пятницу состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур, на противоположных берегах которой находятся Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Стыковка прошла штатно: строители закрутили последние болты с обеих сторон моста, после чего пограничный катер выпустил сигнальные ракеты.

Старт строительству трансграничного моста был дан в конце 2016 года. Общая длина моста - более 1 км. Согласно техническому заданию, после ввода в эксплуатацию по трансграничному мостовому переходу Благовещенск - Хэйхэ будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Поток пассажиров составит порядка 3 млн человек в год, а поток грузов - около 6 млн тонн или почти 300 тыс. автомобилей.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал ТАСС, что начало эксплуатации моста через Амур может быть отложено до осени 2020 года. Механически мост должен быть готов к концу 2019 года, еще три-четыре месяца уйдут на пусковые работы и оформление, однако по открытию основного пункта пропуска пока называется срок конец лета - начало осени 2020 года.