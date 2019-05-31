Штрафы за нарушения оборота табака в 2019 году составили 21,7 млрд рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года провел 4 тыс. проверок на предмет соблюдения антитабачного законодательства, вынесено штрафов 21,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства, приуроченном к Всемирному дню без табака.

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"Территориальными органами Роспотребнадзора в 1 квартале 2019 года на предмет соблюдения антитабачного законодательства проверено около 4 тыс. объектов, осуществляющих розничную продажу табачной продукции <...> Общая сумма штрафов составила 21,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Нарушения, связанные с реализацией табачных изделий, выявляются в каждом проверенном объекте, отмечается в пресс-релизе. В частности, штрафы были наложены за торговлю табачными изделиями вблизи образовательных организаций, несоблюдение требований к оснащению специальных мест для курения, размещению знака о запрете курения, оборот изделий без маркировки, предусмотренной законодательством.

В результате проверок изъято из обращения более 1 тыс. партий табачных изделий объемом около 26 тыс. пачек.

Всего с начала действия норм "антитабачного законодательства" (15 ноября 2013 года) должностные лица Роспотребнадзора привлекли к административной ответственности более 72,3 тыс. правонарушителей, включая 10,7 тыс. юридических лиц.

Роспотребнадзор напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в результате употребления табака ежегодно в мире умирает около 6 млн человек, а к 2030 году этот показатель может превысить 8 млн человек в год.