{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росстат проведет комплексную проверку отделения в Тюмени

Тюменьстат предоставил некорректные данные по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС. Росстат проведет комплексную проверку регионального отделения службы в Тюмени (Тюменьстат), предоставившего некорректные данные по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком АО, а также допустившего техническую ошибку при вводе информации о финансовом положении домохозяйств в этом регионе. Об этом рассказал ТАСС глава Росстата Павел Малков.

"В четверг у нас было совещание, мы приняли решение поехать туда [в региональное отделение Тюменьстат] с комплексной проверкой. Посмотрим, как у них выстроен весь процесс от начала и до конца, как организована работа", - пояснил он.

Теги
Россия
Штрафы за нарушения оборота табака в 2019 году составили 21,7 млн рублей
В результате проверок Роспотребнадзора из обращения изъяли более 1 тыс. партий табачных изделий
Читать полностью