Росстат проведет комплексную проверку отделения в Тюмени

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС. Росстат проведет комплексную проверку регионального отделения службы в Тюмени (Тюменьстат), предоставившего некорректные данные по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком АО, а также допустившего техническую ошибку при вводе информации о финансовом положении домохозяйств в этом регионе. Об этом рассказал ТАСС глава Росстата Павел Малков.

"В четверг у нас было совещание, мы приняли решение поехать туда [в региональное отделение Тюменьстат] с комплексной проверкой. Посмотрим, как у них выстроен весь процесс от начала и до конца, как организована работа", - пояснил он.