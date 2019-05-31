Бердымухамедов пригласил страны СНГ принять участие в I Каспийском экономическом форуме

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил делегации стран СНГ принять участие в I Каспийском экономическом форуме в августе 2019 года.

"Ожидаем, что на предстоящем форуме состоится серьезный и предметный разговор о перспективах сотрудничества на Каспии именно в таком широком контексте. Пользуясь случаем, приглашаю делегации всех стран СНГ принять в нем участие", - сказал туркменский лидер, открывая заседание Совета глав правительств СНГ в расширенном составе.

Бердымухамедов назвал "ключевой роль Каспийского моря в контексте евразийского экономического взаимодействия".

"Каспий призван стать стратегическим узлом объединения деловых интересов не только самих прибрежных стран, но и других участников СНГ", - добавил он.

Президент Туркмении пояснил, что именно этим продиктована инициатива о созыве I Каспийского экономического форума, который пройдет в городе Туркменбаши 12 августа.

Проект сотрудничества МИД стран СНГ

Бердымухамедов добавил, что проект сотрудничества министерств иностранных дел стран СНГ планируется принять в октябре

"Проект документа в принципе готов. Его принятие планируется на очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ 10 октября этого года в Ашхабаде", - сказано в сообщении агентства "Туркменистан сегодня"

Президент Туркмении выразил убеждение, что сегодня требуется более акцентированное взаимодействие стран СНГ на мировой арене, на площадках авторитетных международных организаций.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев возглавляет российскую делегацию на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.