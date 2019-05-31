СГК внедрит опыт "альтернативной котельной" в Волжске

ТАСС, 31 мая. Новый метод образования тарифа на тепловую энергию "альтернативная котельная" планируют применить в волгоградском Волжске. Опытом внедрения метода с руководством города поделились представители Сибирской генерирующей компании (СГК) и администрации Рубцовска, где уже перешли на новое тарифообразование, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

В настоящее время тариф на тепловую энергию устанавливает регулятор исходя из затрат поставщика тепла и прибыли, которую он может получить. Метод "альтернативной котельной" предполагает формирование цены на тепло на долгосрочный период. Инвестор и местные власти просчитывают изначально затраты, после чего устанавливается верхнее значение тарифа.

"Переход на новый метод тарифообразования - "альтернативную котельную" - позволил дать гарантию инвестору в лице СГК в возврате вложенных средств в течение 12 лет. Взамен город получил модернизированную и надежную систему теплоснабжения", - сказал глава Рубцовска Дмитрий Фельдман.

В Волжском энергетики планируют увеличить объем ремонтной и инвестиционной программ на тепловых сетях. Для того, чтобы гарантировать возврат инвестиций в среднесрочной перспективе, энергетики и администрации планируют перевести муниципалитет в новую ценовую зону.

"Рассмотрев опыт Рубцовска, на котором методика "альтернативной котельной" была апробирована, надеемся, что сможем реализовать у себя многие технические вещи", - отметил замглавы Волжска Виктор Сухоруков.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве.