Московский комбинат "Черемушки" вложит 1 млрд рублей в развитие производства до 2023 года

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Московский производитель хлебобулочных изделий "Черемушки" в течение ближайших пяти лет планирует вложить в развитие производства более 1 млрд рублей, сэкономленных на налогах за счет преференций статуса промкомплекса Москвы, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Московский комбинат "Черемушки" продолжает активно инвестировать в совершенствование материальной базы предприятия, что способствует увеличению объемов выпуска хлебобулочных изделий. Объем вложенных средств в модернизацию за прошлый год превысил 26 млн рублей. А планы компании действительно грандиозные - инвестировать в свое развитие более 1 млрд рублей в течение ближайших пяти лет", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Компания 28 мая подтвердила статус промкомплекса Москвы. Статус завод получил в 2016 году, он присваивается на 10 лет и требует ежегодного подтверждения.

КБК "Черемушки" занимает 12 тыс. кв. м производственных площадей, где ежедневно изготавливается до 50 т продукции.

Статус промышленного комплекса позволяет снизить налог на прибыль в бюджет Москвы с 17% до 12,5%. Также вдвое снижена ставка налога на имущество - текущая ставка 2,2% от балансовой стоимости имущества или 1,5% от кадастровой стоимости. Земельный налог снижен на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога. Ставка арендной платы за землю составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо обычных 1,5%. Статус промкомплекса присваивается на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.