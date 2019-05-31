В Госдуму внесен законопроект о зачислении в бюджеты субъектов 30% НДПИ на нефть

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов внес в нижнюю палату парламента законопроект о зачислении в бюджет субъектов РФ 30% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья. В настоящее время 100% доходов от этого налога получает бюджет РФ. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает изменения ряда статей Бюджетного кодекса РФ в части нормативов распределения между уровнями бюджетной системы поступлений от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья. Поправки предполагают уменьшение установленных нормативов отчислений в федеральный бюджет со 100% до 70%, установление нормативов отчислений в бюджеты субъектов РФ в размере 30%.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы федерального бюджета, законопроектом предлагается уменьшить объем межбюджетных трансфертов для нефтегазодобывающих регионов. По замыслу автора документа, новые нормы необходимо будет применить к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении федерального бюджета, начиная с федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"Увеличение собственных налоговых доходов субъектов РФ в виде части налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья позволит повысить собственную доходную базу регионов, где расположены месторождения полезных ископаемых в виде углеводородного сырья и идет их разработка, и снизить дотационность бюджетной системы РФ в части уровня регионов", - говорится в пояснительной записке.

Этот законопроект должен способствовать восстановлению баланса в отношениях регионов и федерального центра, заявил Михаил Щапов в беседе с ТАСС. "Сейчас равновесие нарушено: за последние 10 лет доля региональных бюджетов в налоговых доходах упала с 60% до 44%. У субъектов федерации нет денег даже на первоочередные расходы, они вынуждены постоянно занимать средства у банков. За те же десять лет совокупный госдолг регионов вырос с 1 трлн до 2,5 трлн рублей", - указал он.

Правительство РФ не поддерживает законопроект и в своем отзыве отмечает, если документ будет принят, выпадающие доходы бюджета составят более 1,8 трлн рублей в условиях 2019 года (около 9,5% от общей суммы доходов федерального бюджета). "Зачисление 30% НДПИ в виде углеводородного сырья в бюджеты субъектов РФ приведет к снижению у регионов заинтересованности в развитии собственной налоговой базы", - считают в кабмине.