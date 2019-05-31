Минфин предлагает допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг

МОСКВА 31 мая. /ТАСС/. Минфин и Банк России обсуждают возможность доступа иностранных инвесторов к ипотечным ценным бумагам, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках съезда Ассоциации банков России.

"В последние месяцы мы видели приток иностранных инвесторов в ОФЗ, ну и почему бы не проструктурировать бумаги таким образом, чтобы иностранным инвесторам покупали и ипотечные ценные бумаги в том числе. Мы будем внимательно смотреть, чтобы с участием ДОМ.РФ это было. Мы эту дорожную карту сейчас обсуждаем с ЦБ, там будут разные инструменты", - сказал он.

Ипотечные облигации - это один из классов ценных бумаг, которые будут обеспечены жилой недвижимостью.

В 2018 году ДОМ.РФ провел семь выпусков однотраншевых ипотечных облигаций на общую сумму 136 млрд рублей, что составляет 93% всего рынка ипотечной секьюритизации.

Кроме того, ДОМ.РФ анонсировал продажу ипотечных ценных бумаг физическим лицам, которая начнется в ближайшее время через банк.

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