Хабаровский край увеличил доходную часть бюджета 2019 года на 9 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 31 мая. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Хабаровского края на 2019 год увеличена на 9 млрд рублей, сообщается на сайте правительства региона в пятницу.

"Региону удалось нарастить доходную часть казны почти на 9 млрд рублей. Это стало возможным за счет налоговых поступлений и межбюджетных трансфертов из федеральной казны. Законопроект о внесении изменений в бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов рассмотрели в краевом парламенте в первом чтении", - говорится в сообщении.

Этими средствами будет увеличено финансирование по нескольким региональным госпрограммам. Около 6 млрд рублей будет направлено на реализацию ряда инвестиционных проектов. Почти 680 млн рублей пойдут на выплату региональной доплаты к пенсии. Около 275 млн предусмотрены для обеспечения льготных категорий граждан лекарствами, порядка 28 млн рублей - на закупку новых флюорографов. 54,5 млн рублей направят на благоустройство дворов. 70 млн рублей пойдут на покупку приобретение в краевую собственность здания для Хабаровского краевого театра кукол.

Средства также будут направлены на питание школьников. В крае разработан механизм обеспечения равных условий школьного питания для детей из малоимущих и многодетных семей. На эти цели будет направлено более 86 млн рублей. Новую систему питания запустят с 1 сентября 2019 года.

Всего объем доходов краевого бюджета на 2019 год составит 109,2 млрд рублей, расходов - 117 млрд рублей.