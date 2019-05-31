Курс евро достиг 73 рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 56 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 73,01 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз курс евро находился выше 73 рублей 14 мая текущего года.

Курс доллара, в свою очередь, вырос на 0,48%, до 65,49 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,1% и достигла $63,80 за баррель.

В новость были внесены изменения (12:20 мск) - добавлены подробности после второго абзаца