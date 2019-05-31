"Нафтогаз" в июле снизит цену на газ для населения Украины примерно на $20

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Цена на газ для населения Украины в июле текущего года будет примерно на 500 гривен (около $18,6) ниже, чем в июне. Об этом агентству УНН сообщили в пресс-службе государственной компании Украины "Нафтогаз Украины".

"Отпускная цена на июнь (без НДС, транспортировки, распределения, надбавки газосбытовой компании) составляет 6299 гривен (примерно $237) за тыс. куб. м. На июль такая цена составит 5803 гривен ($218) за тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что в июле "Нафтогаз" будет продавать газ населению почти на 8% дешевле. "Согласно решению правительства, цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, которая действует в следующем месяце. Следовательно, в июле "Нафтогаз" будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5803 гривен за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения)", - отметил Коболев в Facebook.

При этом в пресс-службе компании уточнили, что речь идет об отпускной цене "Нафтогаза", которая отличается от конечного тарифа для потребителей в различных регионах. Чтобы получить конечную цену, которую и будет платить население, к ней нужно добавить еще тариф на транспортировку, тариф облгаза на распределение и надбавку газсбыта.