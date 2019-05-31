Совет глав правительств СНГ принял программу инновационного сотрудничества до 2030 года

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Участники заседания Совета глав правительств СНГ приняли в Ашхабаде межгосударственную программу инновационного сотрудничества стран союза до 2030 года. Об этом в пятницу сообщает государственное агентство "Туркменистан сегодня".

"В связи с тем, что есть большой интерес ученых из стран СНГ к углублению сотрудничества, Межгоссовет вышел с инициативой по разработке проекта межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года <...> Было подписано решение Совета глав правительств СНГ о принятии новой программы", - говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, главная задача программы - "развитие межгосударственного инновационного пространства, объединяющего возможности национальных инновационных систем государств - участников СНГ".

На заседании было также предложено сохранить функции заказчика-координатора программы за Россотрудничеством, оператора программы - за фондом "Сколково", наблюдательного Совета программы - за Межгосударственным советом по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.