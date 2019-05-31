Поезда "Ласточка" за год перевезли в Калининградской области 2,8 млн пассажиров

КАЛИНИГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Скоростные электропоезда "Ласточка", начавшие курсировать в Калининградской области с июня прошлого года, перевезли более 2,8 млн пассажиров. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Калининградской железной дороги (входит в РЖД).

"1 июня исполняется год с начала курсирования электропоездов "Ласточка" в Калининградской области. За этот период "Ласточками" воспользовались 2 млн 825 тыс. пассажиров, что составляет практически три четверти от годового количества пассажиров АО "Калининградская пригородная пассажирская компания", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что всего в 2018 году пригородными поездами в области перевезено 3,9 млн человек.

Четыре поезда "Ласточка" прибыли на Калининградскую железную дорогу в апреле 2018 года и начали курсировать в направлении приморских курортов Зеленоградск и Светлогорск с 1 июня. Областные власти сделали заказ на их использование с учетом роста турпотока во время чемпионата мира по футболу. После завершения игр поезда было решено оставить в регионе.

Поезда "Ласточка" оборудованы 368 мягкими креслами, электророзетками, туалетными помещениями, есть места для людей с ограниченными возможностями. Максимальная скорость движения состава 160 км/ч, вагоны оснащены системами климат-контроля, Wi-Fi, пожаротушения и видеонаблюдения. Составы построены в России в 2016 году по технологии Siemens. У поездов этой серии увеличенный срок службы и межремонтного пробега, они могут перемещаться на расстояния до 1,4 тыс. км без дополнительного обслуживания.