"Россети" рассчитывают снизить убыток за счет роста штрафов за незаконное подключение

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Группа компаний "Россети" рассчитывает на сокращение убытка после увеличения штрафов за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям до 300 тыс. рублей, следует из сообщения группы.

"Президент России Владимир Путин подписал (29 мая 2019 года) закон, увеличивающий размеры административных штрафов за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям до 300 тыс. рублей. Это не только сократит убытки электросетевых компаний, но и позволит снизить случаи электротравматизма, в том числе, с летальным исходом, которые происходят с "электроворами" в результате подобных подключений", - говорится в сообщении.

Группа по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Чистый убыток группы по РСБУ в 2018 года снизился на 12,8%, до 11,55 млрд рублей.

По данным группы в 2018 году в результате проверок и рейдов выявлено более 72 тыс. фактов незаконного потребления на сумму 13,5 млрд рублей. По итогам рассмотрения более 65 тыс. заявительских материалов, направленных компанией в правоохранительные органы, возбуждены 31 тыс. административных и 85 уголовных дел. В среднем порядка 10% лиц совершали в течение года аналогичные деяния повторно.

Штраф за повторное самовольное подключение к электро- и теплосетям составит для граждан 15-30 тыс. рублей, должностных лиц - 80-200 тыс. рублей либо дисквалификация на срок от 2 до 3 лет, организаций - 200-300 тыс. рублей. Поправки не распространяются на самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, следует из текста федерального закона, который вносит изменения в КоАП РФ.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи и 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

Росимуществу принадлежит 88,04% уставного капитала компании.