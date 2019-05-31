Костин поддержал идею публикации со стороны ЦБ прогнозов ключевой ставки

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин согласен с предложением Банку России перейти к публикации индикативных прогнозов ключевой ставки. Об этом Костин сообщил на съезде Ассоциации банков России.

30 мая в ходе обсуждения годового отчета Банка России в Госдуме глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил регулятору публиковать среднесрочные прогнозы по движению ключевой ставки для понимания ситуации участниками финансового рынка.

"Мы видим, как Центральный банк проводит очень, мне кажется, зрелую, четкую позицию в области макроэкономики. Нам кажется, можно сделать следующий смелый шаг и повысить коммуникацию Банка России с рынком, начав публикацию индикативных прогнозов ключевой ставки", - сказал Костин.

Также банкир отметил, что выступает за постепенный переход банков на единый тип финансовой отчетности. Костин подчеркнул, что сейчас кредитные организации вынуждены сдавать четыре вида отчетности.