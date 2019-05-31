Стенд Петербурга на ПМЭФ оформят с элементами дополненной реальности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга представят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стенд площадью 1,7 тыс. кв. м, который оформят символами, ассоциирующимися с городом, также там установят видеоэкраны и зоны дополненной реальности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике и инновациям.

"Экспозиционно-деловая зона Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ-2019 будет освещать промышленный, инвестиционный, научный, культурный и туристический потенциал города и будет оформлена с использованием художественных элементов, ассоциирующихся с Санкт-Петербургом. В этом году организаторы стремились сделать экспозицию максимально интерактивной: предусмотрено размещение видеоэкранов, зон дополненной реальности. При этом размещение традиционных макетов с инвестиционными проектами не исключается", - отметила представитель пресс-службы.

В 2019 году экспозиционно-деловая зона Санкт-Петербурга займет 1,7 тыс. кв.м. выставочной площади. На ней, в частности, разместится амфитеатр на 200 человек, зона переговоров, информационно-коммуникационная зона.

В этом году ПМЭФ будет проходить с 6 по 8 июня. Главная тема форума - "Формируя повестку устойчивого развития". Он проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России.