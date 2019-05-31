В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво. Документ размещен в пятницу в электронной базе данных нижней палаты.

"Законопроектом предлагается с целью разграничения пива высокого качества от суррогатного пива, ввести понятия живого и мертвого пива, а также пивного суррогата", - говорится в пояснительной записке. "Живым" депутат предлагает называть непастеризованное пиво, "мертвым", соответственно - прошедший пастеризацию напиток.

Документ содержит перечень характеристик, которыми должно обладать настоящее пиво: это напиток "с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок". Напитки, произведенные с добавлением или использованием других ингредиентов, смогут претендовать только на название "пивной суррогат". Законопроект устанавливает, что указанные наименования обязательны для размещения в рекламе, на таре, упаковке и маркировке такой продукции.

"Пиво является древнейшим напитком, известным человечеству, и широко распространенным пищевым продуктом. Польза натурального пива, приготовленного согласно традиционному рецепту (ячменный солод, хмель, вода) и употребляемого в умеренных дозах, признается современной медициной", - утверждает Иванов в сопроводительных материалах.

"К сожалению, о качестве российского пива такого сказать нельзя", - пожаловался депутат, по мнению которого 99% такой продукции недостойно звания пива. "Это пастеризованный продукт с неограниченным сроком хранения, ввиду добавления консервантов, содержащий от 0,5 до 9% спирта и различные вкусовые химические добавки. Употребление такого продукта, безусловно, вредит здоровью", - указывает автор законопроекта, настаивая на запрете рекламы "мертвого" пива.

Иванов не первый раз вносит на рассмотрение Госдумы необычные инициативы. 1 апреля 2013 года он предложил законопроект "Об охране граждан от последствий употребления чеснока", объяснив свою идею попыткой посмеяться над собой. В частности, он хотел показать, что "Дума чересчур увлеклась принятием драконовских законопроектов" по отношению к гражданам. В сентябре прошлого года депутат внес на рассмотрение палаты "Дуэльный кодекс РФ" - на это решение его сподвигло видеообращение руководителя Росгвардии Виктора Золотова, в котором он вызвал на дуэль блогера Алексея Навального.