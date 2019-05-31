FT: Huawei выслала американских сотрудников

ТАСС, 31 мая. Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь, в Соединенные Штаты. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на собеседников в компании.

Как заявил ее главный стратегический разработчик, такое решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп внес в черный список Huawei и 68 ее филиалов. Две недели назад была расформирована в спешном порядке рабочая группа в сфере исследований и разработок, в которой работали представители из США, а самих американцев попросили покинуть территорию предприятия.

Отмечается, что также в Huawei потратили несколько дней на то, чтобы привести коммуникацию между ее отделениями в Китае и в США в соответствие со специальным списком, который требует от американских поставщиков получать одобрение правительства для продажи комплектующих китайской компании. Кроме того, корпорация сейчас работает над сокращением в целом контактов между своими сотрудниками и американскими гражданами.

15 мая президент Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. Несмотря на это, по истечении трех месяцев Huawei лишится права закупать комплектующие американских производителей.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.