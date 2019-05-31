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РЖД запустили ускоренный поезд из Самары на Дальний Восток

В перспективе новый сервис планируется использовать для экспорта грузов в страны АТР

САМАРА, 31 мая./ТАСС/. Первый ускоренный контейнерный поезд отправился сегодня, 31 мая, со станции Безымянка Куйбышевской магистрали (филиал ОАО "РЖД") до станции Угольная Дальневосточной железной дороги, сообщается в пресс-центре Куйбышевской железной дороги.
Поезд преодолеет расстояние более 8 тыс. км за девять суток. Для сравнения, перевозка контейнеров в сборных поездах из вагонов разного типа на тоже расстояние составляет почти месяц.

В составе поезда отправляются грузы из Самарской, Пензенской, Оренбургской областей, Республики Татарстан направлением на Камчатку, Магадан и Сахалин. В перспективе планируется экспортировать грузы в страны Азиатского-Тихоокеанского региона.

По словам начальника Куйбышевской железной дороги Рашида Сайбаталова, новый сервис станет мощным импульсом для экономического роста в регионах Поволжья с учетом выхода на дальневосточные рынки и рынки стран АТР.

Весь комплекс услуг оказывается силами подразделений холдинга "РЖД": Куйбышевской железной дорогой, Куйбышевским территориальным центром фирменного транспортного обслуживания, Дирекцией по управлению терминально-складским комплексом, филиалом ПАО "ТрансКонтейнер".

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