В Кировской области погибли около 10% озимых культур

КИРОВ, 31 мая. /ТАСС/. Озимые на площади более 6 тыс. га погибли в Кировской области из-за выпревания, это около 10% посевов озимых, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков во время пресс-завтрака с губернатором Игорем Васильевым.

"[Более] 6 тыс. га выпрело. Считается нормой, когда 8% озимых культур не перезимовывают, [в этом году] будет 10% примерно. В прошлом году было около 7%", - сказал министр.

Все площади, где погибли озимые, аграрии пересевают зерновыми и однолетними травами. По данным правительства на 27 мая, пересеяно 6 тыс. га. Всего сельхозпроизводители посеяли озимых на зерно и зеленый корм под урожай 2019 года на площади 71 тыс. га.

Котлячков уточнил, что пока общий ущерб от гибели озимых не подсчитан. Власти региона рассчитывают на получение федеральной субсидии на возмещение хозяйствам части затрат. "В прошлом году была объявлена чрезвычайная ситуация, где-то 3 млн рублей мы получили, это небольшие деньги, но для каждого конкретного хозяйства - помощь. Государство также отрабатывает схему страхования, но она пока несовершенна, нам еще ни разу не удалось через суд доказать страховой случай", - сказал министр.

Зампред правительства также рассказал, что в Кировской области в этом году посевная кампания завершилась на неделю раньше, чем в прошлом. По данным областного минсельхоза, этому способствовала хорошая погода и высокая готовность хозяйств, которые провели массовый сев за 10 дней с 6 по 16 мая. Посеяно более 305 тыс. га яровых культур - пшеницы, ячменя, овса и других. Площадь кормовых культур составит 444 тыс. га.