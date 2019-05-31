В НБУ заявили, что Коломойский пытается заблокировать иск против Приватбанка в Швейцарии

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Бывший акционер украинского Приватбанка, предприниматель Игорь Коломойский пытается через суд заблокировать иск Нацбанка Украины (НБУ) в Швейцарии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НБУ.

"Хозяйственный суд Киева будет рассматривать дело по иску Коломойского к НБУ и Приватбанку о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства Коломойского по этим кредитным договорам", - говорится в сообщении.

По мнению регулятора, "исковые требования - это попытка Коломойского остановить, а в дальнейшем и исключить рассмотрение инициированных НБУ дел в Швейцарии, что свидетельствует о нежелании Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства".

В декабре 2018 года НБУ обратился к первой инстанции суда Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания с него задолженности как с финансового поручителя. По информации Нацбанка, в 2016 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем Приватбанка, заключил с Национальным банком договоры поручительства и обязался выполнить требования по возврату кредитов рефинансирования, полученных банком за период 2008-2014 годов. НБУ считает, что Коломойский пытается заблокировать судебные процессы в Швейцарии и Украине о взыскании задолженности в размере 9,2 млрд гривен (примерно $345 млн).

"Как фактически, так и юридически Коломойский остается должником перед НБУ по указанным кредитам "Приватбанка", задолженность по которым на сегодня составляет 9,2 млрд гривен", - сообщает НБУ.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший на Украине Приватбанк, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. 21 декабря фонд гарантирования вкладов физических лиц и министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка, которые Минфин приобрел за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении, а акционеры не смогли провести докапитализацию учреждения. Тогда в Нацбанке заявили, что "дыра" в капитале Приватбанка составляет около 148 млрд гривен (около $5,5 млрд).