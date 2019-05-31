Руководство Минтранса накажут за проваленный конкурс на реконструкцию аэропорта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая. /ТАСС/. Руководство Министерства транспорта РФ и Росавиации решено наказать за плохую организацию конкурса на реконструкцию аэропорта Благовещенска. Об этом в пятницу сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Решили наказать руководство Минтранса и руководство Росавиации за плохо организованный конкурс", - сказал Трутнев. Он уточнил, что есть целый ряд вопросов, связанных с заниженной ценой, устаревшей документацией, повышенными требованиями к подрядчику. И нужно было задуматься о том, почему люди не выходят на конкурс.

"Это просто плохая организация работы, а самое главное, на мой взгляд, просто отсутствие ответственности и отсутствие понимания, что от этого страдают люди", - отметил Трутнев.

В октябре 2018 года сообщалось, что из федерального бюджета на реконструкцию аэропорта в Благовещенске будет направлено более 4,6 млрд рублей. Реализация проекта рассчитана на 2019-2021 годы. Реконструкцией аэродромного комплекса предусмотрено строительство взлетно-посадочной полосы - второй с искусственным покрытием, комплексом зданий и сооружений.

На сегодня длина взлетно-посадочной полосы аэродрома в Благовещенске 2,8 км, после реконструкции будет на 200 м длиннее. После реконструкции будут устранены все дефекты, которые существуют, несмотря на то, что полосу постоянно ремонтируют.

Строительство второй взлетно-посадочной полосы позволит привлечь к выполнению полетов авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", парк которых сейчас аэропорт принимать не может. А, следовательно, распространить на жителей Амурской области программу "плоских тарифов". Конкурс на реконструкцию объявлялся трижды и трижды не состоялся. Четвертый конкурс, который объявлен в мае, должен завершиться 14 июня.