"МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья" увеличат число умных приборов в три раза

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Компании "МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья" (входят в группу компаний "Россети") оценивают потребность в интеллектуальных приборах учета в 20 регионах присутствия в 3,3 млн штук, планируют к 2024 году довести уровень установки "умных" приборов до 25-30% с 10% в 2019 году в рамках цифровой трансформации электросетевого комплекса. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "МРСК Центра" (управляющая компания "МРСК Центра и Приволжья") Игорь Маковский.

"У нас сегодня получается 3,2 млн точек поставки - такое количество приборов нам нужно. На сегодня оснащено всего лишь около 10% - 310 тыс. штук", - сказал Маковский.

Он отметил, что есть регионы с высокой степенью готовности, есть с низкой. "К 2024 году мы планируем сформировать интеллектуальный учет на всех подстанциях. Примерно будет 25-30% "умных" приборов учета. Мы будем контролировать не каждого потребителя, а будем контролировать отпускную линию, а дальше будем работать в режиме визуального осмотра с линиями. К 2030 году мы планируем полностью завершить монтаж интеллектуальных приборов учета и довести их число до 100%", - сказал руководитель "МРСК Центра".

Ранее генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский говорил ТАСС, что компания привлекла более 30 российских производителей интеллектуальных приборов учета в рамках программы цифровой трансформации электросетевого комплекса России.

Всего "Россети" планируют установить почти 22 млн интеллектуальных приборов учета электроэнергии в рамках цифровизации.

Компании "МРСК Центра" и МРСК "Центра и Приволжья" ведут бизнес на территории 20 регионов России. Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в "МРСК Центра", "МРСК Сибири", "МРСК Северо-Запада".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.