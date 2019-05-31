Минприроды РФ выделило Дагестану 187 млн рублей на защиту лесов

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Дагестан получил более 187 млн рублей на защиту лесов, до конца года будет приобретено почти 40 единиц лесопожарной техники по нацпроекту "Экология". Об этом сообщил в пятницу глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на координационном совещании в Махачкале.

"Для повышения эффективности охраны лесов на территории Дагестана мы планомерно увеличиваем финансирование. В 2019 выделено более 187 млн рублей, в том числе на защиту от пожаров", - сказал Кобылкин.

Он добавил, что по национальному проекту "Экология" в Дагестане предусмотрена модернизация парка лесопожарной техники. "За счет федеральных средств 38 единиц техники будет приобретено в этом году, и, возможно, еще добавим", - сказал министр.

Что касается паводков, Кобылкин отметил, что весной в регионе они прошли спокойно. "Пики половодья ожидаются в июне-июле, для равнинного Дагестана превышение уровня воды в реках опасно. Крайне важно вести круглосуточный мониторинг, провести инвентаризацию всех технических средств защиты населения. Наша первоочередная задача - минимизация ущерба", - подчеркнул министр.

Национальный проект разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).