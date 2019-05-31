Все банки РФ обяжут предоставлять услуги удаленной идентификации к II кварталу 2020 года

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ планирует ко II кварталу 2020 года ввести обязательство для банков предоставлять финансовые услуги населению посредством системы удаленной идентификации на основе биометрических данных, заявил в пятницу на презентации проекта в Южном управлении ЦБ РФ начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин.

Сбор биометрических данных в банках уже является обязательной услугой, для населения она пока остается добровольной. На данный момент сбор биометрических данных осуществляют в 146 банках в России, планируется, что к концу 2019 года все отделения банков установят необходимое оборудование и будут проводить данную процедуру.

"В части обязательности использования удаленной идентификации при предоставлении услуг такие нормы мы будем вводить в законодательство, будем стимулировать возможность получения гражданами услуг в удаленном канале. <…> Сейчас пять банков уже оказывают такие слуги в удаленном канале. Мы предполагаем, что обязательным может стать второй квартал следующего года", - сказал Дубынин.

Он уточнил, что по системе удаленной идентификации уже работают Тинькофф банк, Совкомбанк, Альфа-банк, банк "Хоум Кредит" и Почта банк. "Вводим право для банков с базовой лицензией отсрочить внедрение единой биометрической системы в свою деятельность вплоть до начала 2021 года", - добавил он.

Дубынин добавил, что по сбору биометрических данных в ЮФО и СКФО работают уже 63 банка, это порядка 700 отделений. Среди лидирующих регионов он выделил Краснодарский край (более 200 отделений банков), Ростовская область (более 150 отделений банков), Ставропольский край (около 100 отделений банков). Внедрение системы удаленной идентификации планируется и в различные секторы экономики, среди них представитель банка России отметил такие, как образование, медицина и транспорт, уточнив, что ведутся переговоры с аэропортами.

Биометрическая идентификация

Проект по созданию платформы удаленной биометрической идентификации клиентов ЦБ реализует совместно с участниками ассоциации "Финтех" - российскими банками, платежными системамии и телеком-операторами. Ассоциация разработала технологию и нормативную базу внедрения биометрии, основа которой закреплена в принятых в конце 2017 года поправках в №115-ФЗ.

Разработку платформы вел "Ростелеком". Система размещена в его "облачной" защищенной инфраструктуре, доступ к которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов.

Планируется, что в дальнейшем подключаться к платформе смогут и некредитные организации. Таким образом, россияне смогут проходить упрощенную идентификацию для дистанционного получения не только финансовых, но и иных услуг, в том числе государственных. Услуга по сбору биометрии клиентов, которая позволит оказывать услуги дистанционно, была запущена летом 2018 года. К 2021 году, по расчетам ЦБ, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги.