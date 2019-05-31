Удмуртия представит на стенде ПМЭФ тренажер по фехтованию в виртуальной реальности

ИЖЕВСК, 31 мая. /ТАСС/. Тренажер по фехтованию в виртуальной реальности будет представлен на стенде Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе главы и правительства региона.

"Для спортивных побед мы предложим гостям попробовать себя в одном из видов пятиборья: фехтовании. Гости смогут отработать пару обучающих стоек и выпадов, а также сразиться с противником в виртуальной реальности", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что разработчиком приложения выступила компания Boxglass.

Кроме того, при посещении стенда Удмуртии можно будет познакомиться с приложением, которое позволит взаимодействовать с инвестиционными объектами в дополненной реальности.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, любой посетитель стенда сможет сканировать метку "Инвестируй в Удмуртию" на стенде или в буклете, после этого перед пользователем возникает карта региона в дополненной реальности. Пользователь при этом сможет приближать и удалять интересующие его объекты, которые будут находиться на виртуальной карте.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.