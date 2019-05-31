Советник генпрокурора РФ заявил, что руководители ЮКОСа вывели за рубеж $51 млрд

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Порядка $51 млрд вывели из России Михаил Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу через офшорные компании. Об этом заявил советник генпрокурора России Салават Каримов в документальном фильме НТВ "Кровавая империя Михаила Ходорковского".

"$51 млрд выведен в зарубежные компании", - сказал Каримов.

По его словам, Ходорковский и его партнеры вывели похищенные у миноритарных акционеров ЮКОСа деньги в новую структуру Quadrum, инвестирующую в элитную недвижимость. "Эти деньги Quadrum распределяет в активы: создает компании, приобретает недвижимость. Таким образом они вкладывают похищенные средства, легализуют в бизнес", - пояснил Каримов, отметив, что порядка $10 млрд могли быть выведены первоначально в Голландию.

Расследование НТВ

По словам авторов документального фильма, "несколько лет назад Генеральная прокуратура РФ начала новое масштабное расследование в отношении бывших владельцев ЮКОСа". "По версии следователей, на старте своего бизнеса Ходорковский вместе с сообщниками завладел нефтяной компанией в результате тщательно спланированной аферы", - сообщается в документальном фильме.

Ссылаясь на Каримова, НТВ отмечает, что в середине 1990-х годов Ходорковский получил контроль над государственным ЮКОСом, в частном порядке перечислив его тогдашнему руководству несколько сотен миллионов долларов. По информации НТВ, деньги получили первый директор еще государственного ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

"Ходорковский им гарантировал выплату стоимости 15-процентного пакета акций ЮКОСа, которая равнялась (уже рыночная стоимость) $2 млрд. И он реально заплатил несколько сотен миллионов на счета, которые были открыты в офшорах на этих четверых топ-менеджеров ЮКОСа", - отмечает Каримов в документальном фильме.

По данным телеканала, речь может идти о $250 млн. "За эту сумму тогдашние руководители ЮКОСа пролоббировали в правительство идею "сконцентрировать акции ЮКОСа в руках эффективного инвестора" - Ходорковского. В ходе инвестиционного конкурса, организованного государством, в декабре 1995 года треть ЮКОСа (33% акций) продали по бросовой цене - за $9 млн. Эта компания впоследствии будет стоить миллиарды", - отмечают авторы фильма.

В тендере, по информации телеканала, участвовали две подконтрольные структуры - ЗАО "Лагуна" и ЗАО "Реагент". ЗАО "Лагуна" по условиям конкурса получила 33% и право на выкуп еще 45% акций. "Это дикость была, потому что ты сперва докажи, что ты состоятельный, что ты не обманываешь, - рассказал Каримов. - Нет, вводится особое положение, и "Лагуна" выигрывает еще 45% акций".

Дело ЮКОСа

В 2015 году Россия объявила Ходорковского в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и предпринимателя Евгения Рыбина. Мотивом для убийства Петухова в СК считают требования к ЮКОСу вернуть в бюджет сокрытые от государства налоги и сборы. Покушение на предпринимателя Евгения Рыбина было связано, по версии следствия, с инициированными исками к ЮКОСу по взысканию ущерба, причиненного незаконной деятельностью этой нефтяной компании. За совершение этих преступлений были ранее осуждены Леонид Невзлин, Алексей Пичугин, Геннадий Цигельник, Евгений Решетников и Владимир Шапиро.

В мае 2005 года Ходорковский вместе с экс-главой "Менатепа" Платоном Лебедевым был приговорен Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Мосгорсуд позднее снизил им срок наказания до восьми лет. По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными также по статьям "Хищение" и "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" и назначил 14 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда затем смягчил приговор до 11 лет.

В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года был освобожден из колонии. В январе 2014 года Верховный суд РФ смягчил приговор и Платону Лебедеву до 10 с половиной лет, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу.