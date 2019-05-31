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В совет директоров "Магнита" вошли глава Lamoda и владелец Marathon Group

Также в состав совета вошли его действующие члены - Райан Чарльз Эммитт, Тимофей Демченко, Алексей Махнев, Джеймс Пэт Симмонс

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Собрание акционеров утвердило новый совет директоров "Магнита", в который вошли глава Lamoda Флориан Янсен и владелец Marathon Group Александр Винокуров. Об этом говорится в сообщении компании.

В совет директоров также избраны действующие члены - Райан Чарльз Эммитт, Тимофей Демченко, Алексей Махнев, Джеймс Пэт Симмонс; Евгений Кузнецов и Вальтер Кох в качестве независимых директоров, а также президент "Магнита" Ян Дюннинг.

Также акционеры "Магнита" утвердили выплату дивидендов за 2018 год в расчете на 166,78 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего будет направлено на дивиденды 16,997 млрд рублей.

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году Сергеем Галицким. В феврале 2018 года ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций "Магнита" за 138 млрд руб. В конце июня Ольга Наумова, пять лет возглавлявшая "Пятерочку", стала гендиректором "Магнита". В мае 2018 года ВТБ продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group Александра Винокурова.

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