Помпео напомнил союзникам США о рисках применения технологий Huawei

"Существует необходимость обезопасить сети, в которые поступает американская информация", - отметил Помпео, подчеркнув, что речь может идти о конфиденциальных данных. Госсекретарь отметил, что союзники вольны принимать в таких вопросах собственные решения, но это не должно ставить под удар безопасность США, Европы и западных демократий.

Глава МИД Германии Хайко Маас указал на то, что правительство ФРГ "приняло решение сформулировать высокие стандарты безопасности при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G)". "Мы не будем готовы выносить положительных решений по компаниям, которые не в состоянии выполнить их, независимо от того, о каких компаниях идет речь", - заметил он. "Мы очень активно следим за дискуссией вокруг Huawei, мы здесь также имеем сомнения", - сказал глава МИД ФРГ.