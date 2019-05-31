Сенаторы готовят проект о зачислении части доходов от акцизов на табак в бюджеты регионов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам планирует в 2020 году подготовить изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ по зачислению части доходов от акцизов на табак в бюджеты регионов. Как сообщил ТАСС глава комитета Сергей Рябухин, комитет предлагает зачислять в бюджеты регионов 30% доходов от акцизов, но Минфин РФ на данный момент не согласен с этим предложением.

Как отмечалось в принятом ранее постановлении Совфеда, где отражены предложения сенаторов по формированию бюджета, палата рекомендует правительству РФ при работе над проектом бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рассмотреть вопрос о зачислении части доходов от акцизов на табак в бюджеты регионов, основываясь на объемах реализации продукции. Сейчас табачные акцизы в полном объеме поступают в федеральный бюджет.

"Мы сегодня на совещании (в Совфеде, по теме регулирования производства и оборота табачной продукции - прим. ТАСС) послушали представителя Минпромторга, который заявил, что к концу текущего года у ведомства будет полный срез по потреблению маркированного табака по всем субъектам РФ. Это значит, что мы сможем в 2020 году подготовить изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы по зачислению части доходов от акциза на табак в регионы", - пояснил Рябухин ТАСС.

Сенатор добавил, что по итогам 2018 года сумма доходов от акцизов на табак составила почти 600 млрд рублей. По его мнению, при зачислении части этих доходов в региональные бюджеты субъекты РФ будут более заинтересованы в борьбе с контрафактом, поступающим из-за рубежа.