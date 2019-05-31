Козак поручил выделить 1 млрд рублей жителям Березников, проживающим в аварийной зоне

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам совещания о предотвращении негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках, поручил выделить 1,037 млрд рублей дополнительного финансирования на выплаты жителям, проживающим в зоне техногенной аварии на руднике "Уралкалия" в Березниках. Об этом сообщается в поручении вице-премьера, размещенном на сайте правительства России.

Финансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам должно быть предоставлено за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и средств "Уралкалия" в равных долях в 2019 году. Минстрою России и Минфину России поручено до 1 июня предусмотреть расходы из средств федерального бюджета на эти цели.

Кроме того, в связи с расширением зоны вероятных разрушений вице-премьер поручил признать дополнительно 15 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, а также завершить строительство жилья, необходимого для переселения граждан, проживающих в этих многоквартирных домах, не позднее 1 октября 2021 года.

Также Козак поручил "Уралкалию" ускорить работы по восстановлению гидроизоляционной перемычки между рудниками в подтопляемой зоне.

"Ускорить работы по строительству третьей гидроизоляционной перемычки в барьерном целике между СКРУ-1 (Соликамского калийного рудоуправления) и СКРУ-2, имея в виду завершение указанных работ не позднее 1 марта 2020 года", - сказано в поручении.

Компании поручено продолжить комплексный мониторинг подработанной территории Березников и Соликамска Пермского края, а также участить периодичность наблюдений за движением земной поверхности в зонах вероятных разрушений, по которым приняты решения по отселению жителей.