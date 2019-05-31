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Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России

Он сменил на этом посту бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Должность вице-президента Союза машиностроителей России занял Анатолий Сердюков, сменив на этом посту бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Союзмаша.

"Вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков. В связи с назначением на пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе из числа заместителей председателя Союзмаш исключен бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров", - говорится в сообщении.

В Союзмаше добавили, что директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев избран вице-президентом "Лиги содействия оборонным предприятиям".

Как отметили в пресс-службе, решение о ротации в руководящих органах организаций было принято на расширенном заседании по вопросам диверсификации ОПК на предприятиях радиоэлектронной промышленности.

Теги
РоссияСердюков, Анатолий ЭдуардовичКомаров, Игорь АнатольевичШугаев, Дмитрий Евгеньевич
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