Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия в марте 2019 года добывала 10,86 млн баррелей нефти в сутки, что на 10,9% больше, чем Саудовская Аравия. Королевство ежесуточно добывало почти 9,8 млн баррелей, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, в странах ОПЕК общая суточная добыча в марте составляла 30 млн баррелей, в том числе в Ираке (занимает второе место по объемам добычи среди стран ОПЕК) - более 4,52 млн баррелей.

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в марте составляла $459 за тонну (на 2,9% выше показателя февраля). При этом цена на нефть марки Urals на мировом рынке находилась на уровне $481,7 за тонну (на 3,3% выше уровня февраля).

Согласно данным Росстата, доля нефти в общем объеме российского экспорта в январе - марте 2019 года составила 27,9%, топливно-энергетических товаров - 42,1% (в январе - марте 2018 года - 27,5% и 42,3% соответственно).