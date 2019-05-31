"Аэрофлот" может выплатить дивиденды за 2018 год в размере 2,6877 рубля на акцию

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал акционерам на годовом собрании 25 июня утвердить дивиденды за 2018 года в размере 2,6877 рубля на акцию, в целом - 2,857 млрд рублей, следует из сообщения авиакомпании.

В качестве дополнительного источника на выплату дивидендов рекомендовано распределить 64,91 млн рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Выплаты должны быть произведены до 9 августа.

На дивиденды за 2017 год "Аэрофлот" направил 14,2 млрд рублей (12,8 рубля на акцию), за 2016 год - 19,4 млрд рублей (17,5 рубля на акцию).

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,2%) принадлежит государству в лице Росимущества, госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам - 39,6%, остальные акции находятся в руках у пенсионеров "Аэрофлота" и сотрудников компании.