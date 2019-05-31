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Акимов поручил Минтрансу создать систему оповещения водителей грузовиков о перегрузе

Мгновенное оповещение должно позволить водителю оперативно устранить перегруз до вторичного штрафа по пути следования

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу РФ создать оперативную систему оповещения водителей грузовиков о допущенном перегрузе. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Поручение было дано по итогам встречи Акимова с правлением общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

"Максим Акимов поручил Минтрансу обеспечить создание оперативной системы оповещения водителей и/или владельцев транспортных средств и грузов о допущенном перегрузе", - говорится в тексте.

Предполагается, что мгновенное оповещение о нарушении, зафиксированном на первой по маршруту рамке весогабаритного контроля, позволит водителю оперативно устранить перегруз до вторичного штрафа по пути следования.

По мнению Акимова, сейчас целесообразно рассмотреть вопрос "градуальной" ответственности за перегруз. В случае непреднамеренного или незначительного нарушения водителю будет назначен скорее символический штраф, если же нарушение злостное - максимальный.

Как отметил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков, в министерстве уже обсуждается законодательная инициатива о возможности наложения штрафа за перегруз на грузоотправителя.

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РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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