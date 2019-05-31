В Самарской области планируют увеличить экспорт промышленной продукции на 67% к 2025 году

САМАРА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Самарской области планируют к 2025 году нарастить объем экспорта промышленной продукции до $3,26 млрд к 2025 году в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства промышленности Самарской области.

"Цель проекта: увеличение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров с $2,18 млрд в 2017 году до $3,26 млрд к концу 2024. Прирост должен обеспечиваться за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий", - говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС. Таким образом, по планам, объем экспорта указанной продукции в рамках нацпроекта увеличится на 67%.

Согласно утвержденным показателям, объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в Самарской области в 2019 году должен составить не менее $2,72 млрд. Из них продукции машиностроения - $560 млн, химической промышленности - $1,66 млрд, металлургии - $410 млн.

По итогам 2018 года объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в Самарской области составил $2,9 млрд, что на 32,7% больше чем в 2017 году. В товарной структуре экспорта Самарской области за 2018 год преобладали минеральные продукты (38,2% от общего объема экспорта), продукция химической промышленности (35,3%), машиностроительная продукция (12,8%), металлы и изделия из них (8%).

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.