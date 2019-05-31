Кабмин сузит круг лиц, которые могут оспорить конкурс по госзакупкам

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Правительство РФ сузит круг лиц, которые могут оспаривать проведение закупок для государственных и муниципальных нужд. Об этом в пятницу сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на совещании по реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Воронеже.

"Мы говорили о многих негативных факторах нашего [Федерального закона] № 44, принят ряд решений, уточняющих этот закон. Будет сужен круг тех, кто сможет оспаривать конкурс", - сказал он.

В частности, это коснется компаний, которые не принимают участия в конкурсных процедурах. Будут уточнены параметры квалификационного отбора для участников закупок.

В апреле 2019 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, вносящий изменения в контрактную систему в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Согласно нововведениям, заказчик может заключать контракт со вторым участником конкурентной закупки (без проведения новой закупки) в случае расторжения контракта с победителем, если он нарушил условия контракта. К участию в аукционе по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта будет допущена компания, имеющая опыт аналогичных работ. При нарушении срока исполнения контракта по строительству по вине подрядчика дается возможность однократного продления срока действия такого контракта по соглашению сторон на срок, не превышающий первоначальный срок действия контракта, исходя из объема и характера невыполненных работ.