Чистая прибыль группы ВЭБ.РФ за первый квартал составила 17,6 млрд рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВЭБ.РФ по итогам первого квартала 2019 года составила 17,6 млрд рублей против 21,5 млрд рублей убытка годом ранее, следует из отчета госкорпорации по МСФО.

Активы ВЭБ.РФ составили 3,25 трлн рублей против 3,4 трлн рублей на 31 декабря 2018 года. Как уточнили в пресс-службе госкорпорации, динамика активов обусловлена снижением кредитного портфеля и остатков денежных средств на счетах в банках. При этом структуре активов группы на кредитный портфель приходится 46,7%. По сравнению c данными на конец 2018 года кредитный портфель после вычета резерва под обесценение сократился на 2,7%, до 1,5 трлн рублей. Основными факторами снижения кредитного портфеля после вычета резервов стали погашение кредитов, выданных ВЭБ.РФ, и отрицательное изменение валютного курса, добавили в пресс-службе.

Резервы под ожидаемые кредитные убытки за отчетный период были восстановлены на 0,7 млрд рублей, а обязательства группы сократились на 5% и составили 2,9 трлн рублей. В структуре обязательств 49,8% приходится на средства банков и выпущенные долговые ценные бумаги.