МЭР предложило перечень компаний для поставок отдельных товаров на Украину с 1 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ направило в правительство перечень компаний, которые с 1 июня будут поставлять отдельные виды товаров на Украину, сообщили журналистам в пресс-службе МЭР.

"Минэкономразвития направило предложения в правительство РФ по перечню компаний, которые будут осуществлять поставки отдельных видов товаров на территорию Украины. Перечень компаний и объемы поставок будут пересматриваться ежемесячно на основе поданных заявок", - пояснили в министерстве.

Как сообщалось ранее, с 1 июня 2019 года продукцию ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты, можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений, которые будет выдавать Минэкономразвития.