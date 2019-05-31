ЦБ рекомендовал банкам фиксировать информацию о самозанятых

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. ЦБ рекомендовал банкам учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого при определении источников происхождения его денежных средств. Об этом говорится в информационном письме на сайте регулятора.

"Банк России рекомендует кредитным организациям при принятии мер, направленных на определение источников происхождения денежных средств, учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого, а также фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента с целью возможности ее учета и использования при необходимости всеми заинтересованными подразделениями кредитной организации (включая филиалы кредитной организации), в том числе в рамках соответствующих информационных систем (электронных баз данных) кредитной организации", - говорится в письме.

Также отмечается, что причиной рекомендации послужила появившаяся возможность необоснованных отказов банков от проведения операций по причине поступления на банковские счета самозанятых денежных средств в виде профессионального дохода.

Как ранее поясняли в Федеральной налоговой службе (ФНС), банки, работающие с самозанятыми лицами, могут самостоятельно проверить, имеет ли гражданин, получающий доход на свою личную карту, такой статус. Получить такую информацию кредитные организации могут с помощью специального сервиса на сайте ФНС, либо подключившись к разработанному налоговой службой открытому API-интерфейсу.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года в тестовом режиме на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% - при работе с компаниями. На данный момент в качестве самозанятых зарегистрировались около 90 тыс. человек. Правительство рассматривает возможность с 2020 года распространить налог для самозанятых на всю страну.