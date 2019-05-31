Нижний Новгород и Хэфэй стали побратимами для развития торговли и туризма

ТАСС, 31 мая. Власти Нижнего Новгорода и китайского города Хэфэй подписали соглашение об установлении побратимских отношений, это позволит им сотрудничать в сфере торговли, туризма и образования, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

"Сегодня мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и мэр города Хэфэй г-жа Лин Юнь подписали соглашение об установлении побратимских отношений", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Подписание состоялось в рамках визита в Нижний Новгород китайской делегации. По данным пресс-службы, подписание соглашения поможет городам тесно сотрудничать в сфере торговли, туризма. Власти планируют установить прямые контакты между туроператорами Нижнего Новгорода и Хэфэея и проводить в российском городе выставки-ярмарки китайских товаров. Кроме того, стороны планируют обмениваться студентами и школьниками, чтобы ученики могли путешествовать и знакомиться с культурой другой страны.

По данным администрации, города интенсивно взаимодействуют с 2016 года, - ранее представители Хэфэя принимали участие в Международном бизнес-саммите, международном фестивале "Молодые голоса - 2016" в Нижнем Новгороде, ежегодно ремесленники из Хэфэя представляют свою продукцию на фестивале народных художественных промыслов "Секреты мастеров".

Хэфэй - городской округ в провинции Аньхой, КНР, с населением порядка 5 млн человек. Здесь развиты машиностроение, электроника, легкая и химическая промышленность. На территории городского округа расположены парки экономического и научно-технического освоения, в окрестностях развивается сельское хозяйство. В городском округе находятся 30 университетов и вузов, а также свыше 50 профессиональных училищ, порядка 200 научно-исследовательских институтов.