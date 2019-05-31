Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в пятницу разнонаправленно. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,04% - до 2660,57 пункта, индекс РТС снизился на 0,06%, до 1285,69 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:47 мск увеличился на 0,04%, до 65,198 рубля, курс евро вырос на 0,21%, до 72,7 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,63% - до $63,35 за баррель.

Первые июньские торги на российском рынке акций могут продолжиться под диктовку "медведей", считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Дивидендный фактор, а также общее сокращение геополитического дисконта в отношении российских активов смягчат последствия мощного спекулятивного давления на нефть и глобального risk off, пояснил он.

Сергей Дейнека добавил, что по оценкам "БКС Премьер" в понедельник поддержка на 2600 пунктов по индексу Мосбиржи устоит.