Песков: США в ситуации с "Северным потоком - 2" действуют, как во времена Дикого Запада

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты вместо честной конкуренции с российским проектом "Северный поток - 2" давят на страны Европы, "как во времена Дикого Запада". Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала RT .

"Вместо честной конкуренции с "Северным потоком - 2" США предпочли действовать в Европе, как во времена Дикого Запада. Они показали оружие и сказали европейцам, что те будут покупать американский газ, и наплевать, что он по меньшей мере на 30% дороже российского газа", - сказал Песков.

По его словам, "Северный поток -2" выгоден как поставщикам, так и покупателям российского газа. Кроме того, он внесет "значительный вклад в энергетическую безопасность Европы".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50%.