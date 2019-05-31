"Ростелеком" сообщил, в каких случаях нужно заново сдавать данные для банковской биометрии

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Незначительные изменения во внешности человека или его голосе не повлияют на идентификацию его биометрических параметров при использовании системы удаленной идентификации в банковской сфере, заявила в пятницу на презентации проекта в Южном управлении ЦБ РФ Светлана Озерецковская, руководитель направления продвижения проекта Единая биометрическая система, ПАО "Ростелеком".

Ранее сообщалось, что банки с универсальной лицензией в РФ обяжут предоставлять услуги удаленной идентификации к II кварталу 2020 года, банки с базовой лицензией могут воспользоваться правом отсрочки применения этой технологии до начала 2021 года Разработчиком платформы удаленной биометрической идентификации клиентов является "Ростелеком".

"Изменения во внешности, либо в голосе, если это не значительные изменения, они в целом не повлияют на возможность распознавания, например, если человек побрился, отрастил бороду, надел очки. Если он немного охрип, то система его все равно распознает", - сказала Озерецковская.

При этом она отметила, что существуют случаи, когда необходимо будет пройти процедуру перезаписи биометрических данных. Так, например, это нужно будет сделать в случае хирургических вмешательств во внешность, обновлять биометрию придется каждые три года из-за возрастных изменений, ведутся разработки, чтобы продлить этот срок до 10 лет. Озерецковская отметила, что так как система распознания работает по двум алгоритмам, лица и голоса, она способна различать близнецов лучше, чем это сделал бы человек, также такая система сможет распознавать эпизоды, когда на человека оказывают какое-либо давление для совершения им финансовых операций.

Представитель разработчиков пояснила, что алгоритмы были созданы российским специалистами в области защиты информации. Биометрические данные о человеке хранятся в системе в качестве математической модели, поэтому злоумышленники, даже в случае ее взлома, не смогут восстановить визуальные и звуковые данные. начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин отметил, что существование базы биометрических данных поможет и правоохранительным органам в ходе разбирательств в делах, связанных с финансовыми операциями.

Сбор биометрических данных в банках уже является обязательной услугой, для населения она пока остается добровольной. На данный момент сбор биометрических данных осуществляют в 146 банках в России, планируется, что к концу 2019 года все отделения банков установят необходимое оборудование и будут проводить данную процедуру.

Биометрическая идентификация

Проект по созданию платформы удаленной биометрической идентификации клиентов ЦБ реализует совместно с участниками ассоциации "Финтех" -- российскими банками, платежными системамии телеком-операторами. Ассоциация разработала технологию и нормативную базу внедрения биометрии, основа которой закреплена в принятых в конце 2017 года поправках в № 115-ФЗ.

Разработку платформы вел "Ростелеком". Система размещена в его "облачной" защищенной инфраструктуре, доступ к которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системымежведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов.

Планируется, что в дальнейшем подключаться к платформе смогут и некредитные организации. Таким образом, россияне смогут проходить упрощенную идентификацию для дистанционного получения не только финансовых, но и иных услуг, в том числе государственных. Услуга по сбору биометрии клиентов, которая позволит оказывать услуги дистанционно, была запущена летом 2018 года. К 2021 году, по расчетам ЦБ, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрическойидентификации не только финансовые, но и государственные услуги.