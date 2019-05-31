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Мировые цены на нефть
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Цена нефти Brent упала ниже $62

В последний раз она находилась ниже этой отметки 12 февраля
Описание
© AP Photo/Thibault Camus

ТАСС, 31 мая. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $62 за баррель 12 февраля 2019 года.

Цена июльского фьючерса нефти марки WTI снизилась на 5,44% - до $53,5 за баррель.

На этом фоне российская валюта падает к доллару и евро. По состоянию на 21:45 мск курс доллара вырос на 3 копейки, до 65,38 рубля, а курс евро - на 7 копеек и составил 73,01 рубля.

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Мировые цены на нефть
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